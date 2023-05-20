«Библионочь» в Орле будет детективной

Горожан ожидает афтограф-сессия, квесты, кинопоказ и даже гадание на будущее.

Орловская областная библиотека имени Бунина обнародовала программу традиционной ежегодной всероссийской акции «Библионочь – 2023». В этом году ее тема звучит так: «Читаем вместе». Акция пройдет 27 мая, дата проведения совпадает с празднованием Общероссийского дня библиотек. Гостей «Бунинки» ждет насыщенная культурная и познавательная интерактивная программа. Организаторы обещают, что каждый найдет для себя интересное и увлекательное мероприятие.

«Существенная часть «Библионочи» в «Бунинке» будет посвящена расследованиям, волшебным и загадочным событиям, — анонсируют организаторы. — Почитатели детективов смогут вволю насладиться разгадыванием таинственных происшествий, зашифрованных записок, запутанных карт и историй. Квест «Пропавшая картина» погрузит игроков в детективную историю исчезновения из библиотеки картины. Из какой именно библиотеки? Что за картина? Как ее отыскать? На эти и множество других вопросов получат ответы самые активные участники игры».

Другой квест под названием «Тайны книжных сокровищ Бунинки» пройдет по мотивам знаменитых детективных историй. Командам предстоит пройти восемь локаций, связанных с детективным жанром, выполнить непростые задания, разгадать тайну, а также окунуться в мистическую театрализованную атмосферу.

«Так, например, в эту магическую библионочь, единственный раз в году, великий Джузеппе Калиостро проведет сеанс материализации, — уточнили в «Бунинке». — Победителей квеста ждет особый сюрприз: в торжественной обстановке они получат памятные подарки из рук мастера детективного жанра – Владимира Евменова, встреча с которым состоится в рамках очередного интервью «Неслучайные встречи в библиотеке».

Приятным бонусом обещает стать автограф-сессия, а завершится библионочь в «кинозале Бунинки». Зрителям покажут сериал «Десять стрел для одной», снятый по детективным историям Анны и Сергея Литвиновых. Это сериал о расследованиях известного журналиста Дмитрия Полуянова и стеснительной, но очень сообразительной «библиотекарши» Нади Митрофановой. Добавим, что это далеко не полный перечень запланированных мероприятий. Кроме того, в течение всей библионочи в «Бунинке» будут работать фотозоны, где каждый сможет запечатлеть себя в необычных образах и даже узнать ответ на один из самых интересующих каждого человека вопрос: сбудется ли загаданное им желание и что ждет его в будущем.

ИА «Орелград»