Библиотекари пробегут с книгами по улицам Орла

Орел вновь примет участие в ежегодной всероссийской социокультурной акции.

В Орле в очередной раз пройдет традиционный весенний интеллектуальный забег «Бегущая книга». В этом году он будет посвящен теме «Российский культурный код». Организатором акции выступает Орловская областная библиотека имени Бунина, у стен которой и будет дан старт забегу 27 мая в 12 часов. Как пояснили в «Бунинке», интеллектуальный забег «Бегущая книга» – это ежегодная всероссийская социокультурная акция, нацеленная на популяризацию библиотек как инновационного пространства, места для познавательного досуга.

«Это интерактивный формат привлечения и расширения читательской аудитории, — уточнили организаторы акции в Орле. — Российский культурный код, которому посвящена акция, находит воплощение в уникальных речевых формах – афоризмах, «крылатых» выражениях, пословицах и поговорках, а также литературных, мультипликационных и киноцитатах, вошедших в повседневный речевой обиход, отражающих черты национального характера».

Как это будет происходить, жители и гости Орла смогут увидеть сами. Организаторы же запланировали следующее: участники, то есть сотрудники библиотеки и волонтеры, побегут «навстречу» читателям в футболках с эмблемой акции на груди. Их основная задача заключается в превращении всех встреченных ими граждан в книголюбов. Прохожим они будут задавать простые, как обещано, вопросы. За правильные ответы прохожие получат в награду интересную книгу и приглашение посетить библиотеку. Добавим, что пробегут библиотекари от стен «Бунинки» в сквер Гуртьева.

ИА «Орелград»