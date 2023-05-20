Число обладателей личных налоговых кабинетов превысило 313 тысяч

Уже более трети жителей региона обзавелись персональными каналами связи с налоговиками.

В Орловской области продолжает расти количество обладателей так называемых личных кабинетов налогоплательщика. Напомним, завести его можно на сайте налоговой службы. Данный сервис значительно укрощает и облегает взаимодействие граждан с налоговой службой, по сути, он является каналом прямой связи. Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, количество таких кабинетов только растет, оно уже превысило 313 тысяч. Иными словами, около 38 процентов от общего количества орловцев, состоящих на учете в региональном Управлении ФНС, получили доступ к указанному сервису.

«С начала 2023 года регистрацию в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» прошли 9,4 тысячи человек, — сообщает областная налоговая служба. — Число пользователей данного сервиса постоянно растет благодаря функциональной полезности и удобству использования с практической точки зрения. Так, в личном кабинете плательщик получает актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, находящихся в собственности, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о текущем сальдо Единого налогового счета».

Удобно и то, что при помощи данного сервиса можно сразу же, дистанционно погасить и текущие платежи, и задолженность по налогам. Сделать это можно при содействии банков – партнеров ФНС. При желании через личный кабинет можно распечатать уведомление и реквизиты с QR-кодом для оплаты имущественных налогов в банке или на почте. Также в личном кабинете можно заполнить декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Затем ее следует распечатать или отправить налоговикам в электронном виде, отслеживая в дальнейшем статус камеральной проверки.

«Получить доступ в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно с помощью логина и пароля, который представляют в любом налоговом органе страны или МФЦ, независимо от места постановки на учет, — объясняют в Управлении ФНС. — Данным способом регистрации за указанный период воспользовались порядка двух тысяч налогоплательщиков региона. 7,5 тысячи орловцев выбрали вариант регистрации с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С использованием квалифицированной электронной подписи по состоянию на личный кабинет открыл 21 человек».

ИА «Орелград»