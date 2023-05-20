На Орловщине нашли 15 пропавших без вести и опознали труп

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области рассказало УМВД.

В течение января-апреля текущего года общественно-политическая ситуация в Орловской области оставалась стабильной и существенного влияния на криминальную обстановку не оказывала. Об этом в своем традиционном отчете сообщает региональное Управление МВД России. В целом оперативная обстановка характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 14,5 процента. Сокращение количества зарегистрированных преступлений отмечено в 18 районах Орловской области, наибольшее: в Советском и Железнодорожном районах города Орла, а также в Хотынецком, Шаблыкинском и Корсаковском районах.

«На фоне снижения регистрируемой преступности органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 1194 преступления, в том числе 321, относящееся к категории тяжких и особо тяжких, — говорится в ведомственном отчете. — Выявлено 1051 лицо, подозреваемое в их совершении. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 65 подозреваемых, скрывавшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 15 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность одного неопознанного трупа».

Что касается структуры преступности, то по итогам отчетного периода наибольшая доля криминальных деяний — 61,4 процента, приходится на преступления против собственности; 13,8 процента составили преступные посягательства против личности, 9,4 процента – криминальные правонарушения экономической и коррупционной направленности, 5,9 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Сообщается также, что в отчетном периоде меньше, чем годом ранее, было совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, краж всех форм собственности и угонов транспортных средств.

ИА «Орелград»