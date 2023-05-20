Нарушения прав детей вскрыли в Колпнянском районе

Они выразились в отсутствии игровых и спортивных площадок для маленьких орловцев.

Колпнянский районный суд Орловской области удовлетворил исковые требования прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Он обязал администрации Знаменского и Крутовского сельских поселений в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу организовать обустройство безопасных детских спортивно-игровых площадок. Также чиновников обязали определить эксплуатирующую организацию для контроля за техническим состоянием, обслуживанием, ремонтом оборудования и покрытия детских игровых площадок.

Как пояснили в пресс-службе Колпнянского районного суда, в обоснование исков было указано, что прокуратурой района ранее была проведена проверка законодательства о гарантиях прав детей, физической культуре и спорте в вышеуказанных сельских поселениях. В результате были выявлены нарушения в деятельности чиновников. По мнению надзорного органа, выразились они в отсутствии на территории поселений общедоступных для массового использования и оборудованных всем необходимым детских игровых и спортивных площадок.

«Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории поселений не разработаны и не реализуются, — говорится в материалах суда. — Проживающие на территории поселений дети фактически лишены возможности для реализации прав и охраняемых законом интересов на отдых и оздоровление, физическое развитие и развитие их творческого потенциала, охрану и укрепление их здоровья, поскольку соответствующие условия для этого органом местного самоуправления не созданы».

Выявленные нарушения, как отметила в исках прокуратура, свидетельствовали о неисполнении указанными администрациями сельских поселений обязанностей по решению вопросов местного значения сельского поселения, закрепленных в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Добавим, что можно было обойтись и без суда, но чиновники сами этого не захотели. После прокурорской проверки в адрес глав администраций сельских поселений были внесены представления об устранении выявленных нарушений. Однако по результатам их рассмотрения каких-либо мер к устранению выявленных нарушений принято не было.

ИА «Орелград»