Орловцам привьют стойкое непринятие экстремизма

Лекции об угрозе экстремизма прочитали молодым орловцам.

В Орловской области за четыре месяца текущего года в целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 77 профилактических мероприятий в учебных заведениях. Как уточнили в Управлении МВД России по региону, часть мероприятий прошла в форме лекций. Их основная цель заключалась в формировании у подростков стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитии им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«В целях устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, в том числе проявлений экстремизма в молодежной среде, во взаимодействии с департаментом образования реализуется «План совместных профилактических мероприятий с образовательными учреждениями на 2022 — 2023 учебные годы», — говорится в ведомственном сообщении.

Впрочем, познавательные лекции молодежи в Орле читают не только сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД, но и сотрудники Управления по вопросам миграции. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на днях они провели профилактическую беседу с иностранными студентами Орловского государственного университета имени Тургенева. Они рассказали о продлении учебных виз и получении разрешения на временное проживание для обучения.

«Полицейские разъяснили порядок прохождения обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования в соответствии с требованиями Федерального закона от 1 июля 2021 года № 274-ФЗ, — сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. — Особое внимание в ходе мероприятия полицейские уделили административной и уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства, порядку исполнения административного выдворения и депортации за пределы РФ».

Согласно приведенной статистике, в настоящий момент в Орловской области на миграционном учете с учебной целью состоят более двух тысяч иностранных студентов, прибывших из различных государств ближнего и дальнего зарубежья.

ИА «Орелград»