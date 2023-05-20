По Орлу бегал лось

Животное заметили в Заводском районе 20 мая.

В соцсетях опубликованы несколько роликов, сделанных на улицах Автовокзальной и Межквартальной. В комментариях прозвучало предположение, что лось мог прибежать со стороны аэропорта. Также орловцы осуждают горожан, которые пугают животное своими криками.

Это не первый случай, когда лось забегает в населенный пункт. Это могут быть малыши до года, которые остались без мамы и не очень ориентируются в окружающем мире, а также взрослые самцы в период гона. В сентябре – октябре они резко теряют бдительность и осторожность.

«Как большинство диких животных, они очень осторожны и легко возбудимы. Новые раздражители — необычные объекты, звуки, запахи — могут вызывать у них оборонительную реакцию, иногда переходящую в агрессивную», — отмечают в МЧС.

Если животное не удается вывести в ближайший лесной массив или поле, возможно использование спецпрепаратов для обездвиживания. Спасают животных из городских джунглей охотники, сотрудники эконадзора и МЧС.

ИА «Орелград»