В Ливнах владельцам лучших домов выдадут премии

Для получения денег горожанам придется принять участие в конкурсе.

Администрация города Ливны Орловской области объявила о старте смотра-конкурса. Его целью является повышение уровня благоустройства и эффективности содержания ранее созданных объектов благоустройства, санитарного, архитектурного и эстетического состояния. Конкурс также организован «в целях развития инициатив жителей города Ливен по благоустройству земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов и придомовых территорий».

Задач организаторы поставили еще больше. Это и привлечение населения, организаций, индивидуальных предпринимателей к участию в экологических проектах, и выявление лучших предложений и проектов в области озеленения, и воспитание бережного отношения к жилью и придомовым территориям, в том числе и повышение ответственности жителей за внешний вид территорий частного сектора. В целом проведение конкурса, по замыслу властей, должно посодействовать формированию у ливенцев экологической культуры и стимулированию активности и мотивации местных жителей к защите и охране окружающей среды.

По условиям принять участие в смотре-конкурсе могут как постоянные горожане, так и граждане, временно проживающие на территории города, а также организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшее домовладение» (среди жителей индивидуальных домов); «Лучшая улица» (среди улиц частного сектора); «Самая благоустроенная торговая территория» (среди торговых объектов).

Для жителей многоквартирных домов предусмотрены три номинации: «Лучший двор», «Подъезд образцового содержания» и «Лучшая детская площадка». Для образовательных учреждений имеется две номинации: «Самая благоустроенная территория детского сада» и «Самая благоустроенная территория школы». Смотр-конкурс проводится в три этапа, на первом до 2 июня будут приниматься заявки. На втором этапе предусмотрено рассмотрение заявок с выездом на участки конкурсантов, на третьем — подведение итогов. Победителей объявят в середине июня. Стати, они получат не только таблички типа «Дом образцового содержания 2023 г.», но и денежные премии: за 1-е место — 5747 рублей; за 2-е место — 3448 рублей; за 3-е место — 2299 рублей.

ИА «Орелград»