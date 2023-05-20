В Орле чиновники пустят с молотка зоны с особыми условиями

Проведение аукциона мэрия назначила на 21 июня 2023 года.

Администрация города Орла издала извещение об организации и проведении 21 июня 2023 года аукциона по продаже объектов муниципальной собственности. Речь идет о недвижимости – земельных участках и нескольких сооружениях, которые входят в состав муниципальной казны. Реализовать их планируется в рамках городской программы приватизации. Впрочем, удастся ли это сделать – большой вопрос. Всего на торги будет выставлено пять лотов, причем все они ранее уже неоднократно выставлялись на торги, однако заявок на участие ни от кого не поступало.

Например, к приватизации «приговорено» нежилое двухэтажное здание творческой мастерской, расположенное на улице Коммуны. Продать его власти хотят вместе с земельным участком площадью 512 квадратных метров. Однако ранее этот лот уже девять раз выставлялся на торги, но желающих его приобрести не нашлось. Возможно, сказалась цена – она составляет 5,124 миллиона рублей. Возможно, свою роль играют ограничения — земельный участок под мастерской является зоной с особыми условиями использования территории, так как он расположен в пределах водоохранной зоны реки Ока.

Похожие условия сопровождают процесс приватизации павильона на улице Левый берег реки Ока, который уже в третий раз выставлен на продажу вместе с земельным участком площадью 1689 квадратных метров за начальную цену в размере 8,871 миллиона рублей. Данный земельный участок тоже представляет собой зону с особыми условиями использования территории, причем ограничений здесь еще больше, чем в случае с предыдущим лотом.

Во-первых, этот участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Городской парк», 1823 г.». Во-вторых, здесь расположена водоохранная зона реки Ока. В-третьих, здесь же находится прибрежная защитная полоса Оки. В-четвертых, указанный участок расположен в зоне затопления территорий города Орла по рекам Ока и Орлик. Повторяемость подтоплений, как следует из конкурсной документации, зависит от уровня подъема воды. Например, крупные «наводнения» здесь регистрируются в среднем 1 раз в 100 лет, а небольшие подтопления – 1 раз в 10 лет.

ИА «Орелград»