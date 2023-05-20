В Орле дадут мастер-класс «Пояса со словесами»

20.5.2023 | 12:00 Культура, Новости

Любой желающий сможет освоить несложные техники плетения.

В Орле обнародовали программу праздника «От Руси до России», который будет приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и пройдет 24 мая в Детском парке. Начало мероприятий запланировано на 16 часов. Как сообщили в Орловском областном центре народного творчества, программа будет весьма насыщенной. В частности, будет дан мастер-класс «Пояса со словесами», который предусматривает знакомство с элементами традиционного костюма – поясами, выполненными в различных техниках.

«Каждый желающий сможет освоить несложные техники плетения, а также под руководством мастера изготовить своими руками сувенир на память, — пояснили организаторы. – Также в программе — мастер-класс по каллиграфии «Оздоровительная каллиграфия» от педагога Русской классической школы города Орла «Благовест». На выставке народных промыслов и ремесел Орловской области можно будет полюбоваться изделиями народных мастеров».

Кроме того, для гостей праздника будет организована красочная фотовыставка «Троицкие хороводы». Но основные мероприятия пройдут в амфитеатре Детского парка, где перед гостями выступят лучшие, как говорят организаторы, народные хоровые коллективы Орловской области. Так, запланированы выступления хора русской песни Дома культуры города Малоархангельска, хора ветеранов «Вдохновение», хора русской песни Знаменского дома культуры, хора русской песни Социально-культурного центра Отрадинского сельского поселения Мценского района, хора педагогов дошкольных образовательных учреждений города Орла «Созвучие» и других коллективов.

ИА «Орелград»

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