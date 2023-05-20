Владельцы наркоплантации под Орлом отделались условными сроками

Суд счел возможным исправление подсудимых без изоляции от общества.

Решение по данному уголовному делу было вынесено Глазуновским районным судом Орловской области. Перед ним предстали двое местных жителей. Молодые люди обвинялись в совершении двух эпизодов преступной деятельности. По первому эпизоду суд установил, что подельники на личной иномарке одного из них отправились за город. Как-то так получилось, что по пути они нашли некую сумку, внутри которой находились металлические ножницы и садовый секатор. Находку они прихватили с собой, после чего прошли по лесопосадке еще около километра. Там им вновь «повезло». Друзья якобы нашли кусты дикорастущей конопли и при помощи найденных ножниц и секатора в течение часа «собирали урожай».

Сложив его в найденную ими сумку, они все это уложили в автомобиль. «Урожай» был обнаружен менее чем через час в багажнике машины сотрудниками полиции, которые проводили оперативно-розыскное мероприятие. Как следует из материалов уголовного дела, масса изъятого растения в сухом состоянии составляла 2,262 килограмма. В рамках второго эпизода друзьям было предъявлено обвинение в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.

Как показало следствие, удача была вовсе не причем. Дело в том, что якобы случайно обнаруженную в лесопосадке плантацию конопли подельники сами же и организовали. Они подобрали подходящий участок, скрытый от чужих глаз, вскопали его и посеяли коноплю, бросив в землю шесть десятков семян. В дальнейшем они посещали свою плантацию и ухаживали за растениями. А когда «урожай созрел», явились на плантацию с садовыми инструментами. Но сотрудники полиции уже знали о незаконной посадке и поджидали наркодельцов.

Суд признал обоих фигурантов виновными по каждому эпизоду преступной деятельности, но дал им шанс на исправление без изоляции от общества. Так, один из фигурантов получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей и три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Его подельник также получил три года колонии условно, причем он отделался «условкой» без штрафа. Однако ему, как и товарищу, в течение трех испытательных лет придется своим поведением доказывать исправление.

ИА «Орелград»