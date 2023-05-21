В Ливнах значительно увеличили финансирование дорог

В ливенские дороги за год вложили 162 миллиона бюджетных рублей.

Доходы Дорожного фонда города Ливны за 2022 год составили 163,122 миллиона рублей, при этом план был перевыполнен на 0,5 процента. Для сравнения, доходы за 2021 год составили 124,943 миллиона рублей. Такие данные содержатся в отчете об исполнении муниципального бюджета за прошлый год, который подготовила администрация райцентра. Вместе с доходами выросли и расходы Дорожного фонда города. За весь 2022 год они составили 162,015 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 38,081 миллиона.

Кстати, потратили местные дорожники не все деньги. Остаток средств Дорожного фонда на 1 января 2023 года составил 1,107 миллиона рублей, причем все это были городские средства. Отметим, что расходы муниципального Дорожного фонда в 2022 году выросли за счет увеличения субсидий из областного бюджета (на 34,125 миллиона рублей) и увеличения доли расходов городского бюджета (на 3,956 миллиона). Что касается конкретных направлений, то непосредственно на ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения из указанной выше суммы было потрачено 74,057 миллиона рублей (в 2021 году – 61,889 миллиона). Ремонтные работы были проведены на 22 участках, общая протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составила 9,87 километра.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2022 год за счет средств Дорожного фонда было потрачено 66,185 миллиона рублей бюджетных средств (в 2021 году – 44,458 миллиона). Из них 8,784 миллиона рублей были израсходованы на приобретение дорожной техники. Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ливны» на техническое обслуживание светофорных объектов в 2022 году направлено 720 тысяч рублей, или ровно столько же, сколько и в 2021 году. Добавим, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году на проведение работ по благоустройству девяти дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним было потрачено 20,524 миллиона рублей.

ИА «Орелград»