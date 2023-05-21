В развитие орловской энергетики вложат менее 2 миллиардов рублей

Государственная программа с годами утратила часть финансирования.

Правительство региона в целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии внесло изменения в паспорт государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области». В частности, были уточнены параметры финансирования, причем лимиты бюджетных средств частично перенесены с 2022 на 2023 год. Кроме того, правительство в новой редакции изложило условия субсидирования муниципальных образований в рамках данной программы.

Обращает на себя внимание тот факт, что с момента утверждения указанной программы запланированный объем ее финансирования заметно сократился. Впервые программа была утверждена в 2019 году, и тогда вложить в нее в период с 2020 по 2025 годы предполагалось 2,305 миллиарда рублей, в том числе 380 миллионов в 2023 году. Согласно актуализированной версии документа, общий объем финансирования теперь составляет 1,973 миллиарда рублей, в том числе на 2023 год – 227,2 миллиона рублей.

Ожидается, что при успешной реализации программы в Орловской области произойдет снижение к 2025 году энергоемкости ВРП, удельного расхода природного газа и электроэнергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений. Также планируется снижение к 2025 году доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии до 7,42 процента. В плане мероприятий присутствуют капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт или техническое перевооружение как минимум одного источника теплоснабжения.

«Государственная программа разработана в целях перевода экономики Орловской области на энергоэффективный путь развития, что обусловливает повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности региона, а также рост уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов», — говорится в паспорте программы.

Запланированное снижение энергоемкости ВРП должно обеспечить достижение цели, поставленной указом президента еще от 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». Энергоемкость ВРП определяет качество использования энергоресурсов, степень развитости региональной энергетической системы. Кроме того, одним из важнейших инструментов снижения энергоемкости ВРП является снижение потерь энергии на всех технологических этапах.

ИА «Орелград»