Более 300 орловцев по своей вине лишились водительских прав

Решения о лишении прав приняли суды по фактам грубых нарушений ПДД.

В Орловской области сотрудники ГИБДД за первые четыре месяца текущего года направили в суды 2108 материалов, составленных по фактам грубых нарушений Правил дорожного движения. По результатам их рассмотрения судами были приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 334 граждан. Еще 88 человек были подвергнуты административному аресту. Такие статистические данные привели в Управлении МВД России по Орловской области.

Отметим, что к числу грубых нарушений ПДД относится и пьяное вождение. В этом отношении статистика тоже, увы, растет из месяца в месяц. В этом году, согласно ведомственному отчету, в Орловской области сотрудниками ГИБДД пресечено уже 727 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторную пьяную езду возбуждено 72 уголовных дела. При этом сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу как с водителями, так и с населением.

Например, в эти дни в регионе проводится профилактическая акция «Спаси Жизнь! Сообщи о пьяном водителе в полицию». Как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, в ее рамках распространялась наглядная агитация в виде печатных памяток, которые были расклеены в местах массового пребывания граждан. Организовано мероприятие было в целях стабилизации обстановки с аварийностью, выявления и пресечения грубых нарушений ПДД и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

«Полицейские разместили печатные памятки в местах массового притяжения граждан, — говорят в ведомстве. — Также с гражданами и участниками дорожного движения проводились профилактические беседы, направленные на недопущение управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет».

В качестве примера в УГИБДД привели акцию, проведенную в Малоархангельском районе. В этом году на его территории сотрудники ОГИБДД выявили пять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В рамках профилактической акции они проводят беседы с работниками АЗС, магазинов и аптек, «ориентируя их на незамедлительное сообщение в отдел полиции обо всех известных фактах управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения».

ИА «Орелград»