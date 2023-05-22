Договоры на погребение неопознанных трупов признаны незаконными

Необычные нарушения закона были вскрыты в Верховском районе.

Арбитражный суд вынес решение по исковому заявлению прокуратуры Орловской области к администрации Верховского района и обществу с ограниченной ответственностью «Терминал». Речь шла о признании недействительными договоров на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших. Интересы муниципального образования «Верховский район» защищал заместитель прокурора Орловской области, старший советник юстиции Сергей Панкратов. В судебном заседании он поддержал заявленные требования.

Из материалов дела следует, что между администрацией Верховского района и ООО «Терминал» в 2019 году и дважды в 2022 году были заключены три договора на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших. Все они по своей форме были аналогичными друг другу. Из содержания договоров следовало, что «Терминал» обязуется по заданию администрации района оказать услуги по оформлению документов, необходимых для погребения, облачению тела, перевозке умершего до места проведения судебно-медицинской экспертизы, перевозке умершего на кладбище и погребение.

«Данные услуги оказываются при погребении умерших при отсутствии у них супруга, близких и иных родственников либо законного представителя умершего, а также при невозможности осуществления названными лицами погребения, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение», — говорится в материалах суда.

Администрация Верховского района обязалась оплатить данные услуги за счет средств местного бюджета.

Прокуратура в иске указала, что в результате заключения оспариваемых сделок орган местного самоуправления неправомерно присвоил «Терминалу» статус специализированной службы по вопросам похоронного дела при отсутствии соответствующего законного права. Данная деятельность может осуществляться только организациями, создаваемыми органами местного самоуправления. Изучив условия договоров, суд пришел к выводу, что фактически на «Терминал» возложены функции специализированной службы по вопросам похоронного дела. Однако по закону органы местного самоуправления не наделены правом присвоения статуса такой службы коммерческим организациям без участия в них местного самоуправления или индивидуальным предпринимателям.

Иными словами, Федеральный закон № 131-ФЗ не предоставляет органам местного самоуправления право делегировать сторонним организациям функции по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. При этом закон обязывает власти на местах создавать специализированную службу. Эта обязанность выступает гарантией того, что умерший человек будет погребен за счет местного бюджета независимо от того, имеются ли на территории района иные похоронные организации.

«Заключение договоров с ООО «Терминал» и передача функций специализированной службы не может приравниваться к созданию муниципального учреждения или предприятия», — заключил арбитражный суд и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Спорные договоры признаны недействительными.

ИА «Орелград»