Кардиологи из Москвы осмотрели в Орле 99 детей

22.5.2023 | 17:18 Медицина, Новости

Приём состоялся в НКМЦ имени Круглой.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Его вели доктора из столичного «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева». Пациентов для них заранее специально отбирали орловские врачи.

Юных орловчан и орловчанок осматривали Михаил Зеленикин и Виктор Самсонов, специалисты, которые занимаются хирургией врождённых пороков сердца у детей раннего и старшего возраста. Вера Донцова, врач УЗ-диагностики, проводила ультразвуковые исследования.

Как отметили в Департаменте здравоохранения Орловской области, специалисты центра приезжают в Орёл уже около 10 лет.

«Есть ситуации, когда мы видим, что ребёнку надо срочно помогать, и мы экстренно решаем вопрос о срочной — буквально в 1-2 дня – госпитализации… Сейчас мы активно предлагаем реабилитацию по ОМС в нашем реабилитационном центре. Это эффективный метод восстановления ребенка после операции», — рассказал кардиохирург Виктор Самсонов.

Из 99 детей, побывавших на приёме, 12 направили на операцию, ещё 18 – на реабилитацию, также ещё семь пациентов поедут в столичный центр для дополнительных исследований. Следующее такое мероприятие состоится в Орле осенью этого года.

ИА «Орелград»

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