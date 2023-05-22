Орловчане жалуются на отсутствие бесплатных лекарств

Это признали в областном правительстве.

Тему обсудили на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации.

«Нужно прямо сказать, что проблема эта остаётся», — признал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

По его словам, сейчас в области бесплатные лекарства получают около 56 тысяч человек. В текущем году на закупки препаратов и медизделий выделен примерно миллиард рублей. Однако этого недостаточно.

Подробности в своём докладе огласил глава Департамента здравоохранения Игорь Петчин.

Он уточнил, что 13019 орловцев относятся федеральным льготникам, 43588 – к региональным. 1230 человек входят в число «лиц, включённых в федеральный регистр «14 высокозатратных нозологий»», а ещё 117 орловчан страдают редкими (орфанными) заболеваниями.

«На сегодня основные заявки медицинских организаций сформированы в пределах выделенного финансирования. Закупки всех лекарственных препаратов и медицинских изделий выполнены. Исключение составляют позиции, отсутствующие на фармацевтическом рынке в связи с санкциями, наложенными на Российскую Федерацию», — доложил глава областного депздрава.

Вместе с тем Петчин признал: «Жалобы на ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами поступают практически ежедневно». Чиновник объясняет это всё тем же «недостаточным финансированием».

Например, по словам Петчина, в текущем году норматив ежемесячных затрат на одного гражданина, сохраняющего право на набор социальных услуг, составляет 1127 рублей. В то же время по факту чтобы обеспечить на то же время необходимым лечением одного ребёнка, страдающего сахарным диабетом, требуется около 12 тысяч.

ИА «Орелград»