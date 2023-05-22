В Мценске похитили линию по производству сахара

22.5.2023 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Подозрения пали на директора местного производственного предприятия. 

ИА «Орелград»

В Мценске завершились непростые разбирательства по уголовному делу, возбужденному в отношении генерального директора одной из агрокомпаний города Мценска. Суд посчитал, что он совершил кражу в особо крупном размере. События, фигурирующие в материалах дела, относятся к августу 2020 года. По версии следствия, гендиректор в тот период времени  совершил тайное хищение промышленного оборудования общей стоимостью 2 500 000 рублей, что является особо крупным размером.

В материалах перечисляется такое оборудование, как  несколько линии по производству конфет и прессованного сахара-рафинада. Примечательно, что оборудование не принадлежало вышеуказанной фирме. Последняя владела земельным участком, на котором данное оборудование хранил его настоящий владелец. Причем имущество находилось под арестом. Несмотря на это, подсудимый нашел покупателя, утаив от него тот важный факт, что оборудование арестовано и принадлежит не ему. Покупатель, находившийся далеко от Орловской области, заплатил наличными за оборудование 300 тысяч рублей. Затем в течение двух недель оборудование было демонтировано и вывезено на автомобилях, арендованных через сайт «Avito».

Допрошенный в суде подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал. Он не отрицал, что в помещениях его предприятия находилось чужое оборудование. И что должником по исполнительному производству являлась компания,  отношения к которой он не имел. Именно поэтому, указал бизнесмен, он якобы и не был знаком с исполнительскими действиями судебных приставов-исполнителей, которые проводились на территории его предприятия. 

Само оборудование он принял за металлолом, потом ему якобы сообщили о том, что исполнительное производство в отношении арестованного оборудования окончено, в связи с чем он решил «металлолом» продать. Каким образом он распорядился спорным имуществом, бизнесмен в суде отказался пояснять, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Подсудимый просил суд его оправдать, но суд счел его вину по предъявленному обвинению полностью доказанной. Бизнесмен получил условное лишение свободы сроком на три года с таким же испытательным сроком.  Был удовлетворен и гражданский иск настоящего владельца имущества. Суд обязал осужденного выплатить ему в счет возмещения ущерба от преступления 2,499 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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