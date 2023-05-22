В Мценске расширили правила ликвидации школ

В городском «ликвидационном» положении появились новые пункты.

Глава города Мценска Николай Кочетаев внес изменения в «Порядок создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений». Данный документ действует в райцентре с конца января 2019 года. Его новая редакция получила как поправки технического характера, так и дополнения. В частности, появился новый пункт о том, что решение о реорганизации муниципального образовательного учреждения принимает администрация города Мценска.

Основанием для этого отныне может служить только положительное заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения. Комиссия, впрочем, также создается постановлением администрации города Мценска. Еще одна новая норма гласит, что к проекту постановления о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения в обязательном порядке прилагаются: положительное или отрицательное заключение комиссии; планируемые меры по обеспечению прав обучающихся на получение образования в других муниципальных образовательных учреждениях; планируемые расходы на реорганизацию муниципального образовательного учреждения и погашение его кредиторской задолженности (если таковая имеется).

До сих пор исключительным правом на решение о реорганизации или ликвидации школ принадлежало администрации города Мценска, при этом о заключении комиссии по оценке последствий такого решения в документе не говорилось. Была лишь норма о том, что проект постановления о ликвидации муниципального образовательного учреждения подготавливается городским управлением образования, которое также было обязано представить мэрии пояснительную записку. Последняя должна была содержать обоснование целесообразности ликвидации муниципального образовательного учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения, в том числе просроченной.

Кстати, документ содержит норму о том, что при ликвидации муниципального казенного образовательного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть обращено взыскание.

По данным администрации Мценска, структура муниципальной системы образования представлена 8 общеобразовательными учреждениями, 12 дошкольными образовательными организациями, двумя учреждениями дополнительного образования и центром психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Прошлый учебный год завершили 4784 человека, из них на уровне начального общего образования – 1995 человек, на уровне основного общего образования – 2453 человека, на уровне среднего общего образования 336 человек. На 1 января 2023 года численность обучавшихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Мценска составила 4717 человек.

ИА «Орелград»