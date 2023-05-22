В Орле достраивают футбольный манеж

Его должны сдать до конца этого года.

О последних новостях со стройплощадки рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, на данный момент полностью выполнены работы по конструктиву здания администрации и здания самого манежа. В административной части обретает свои очертания фасад. В здании манежа завершается установка окон и витражей, практически полностью выполнены задачи по утеплению кровли.

Также в основном здании манежа идут работы по заливке пола. В обоих строениях выполняются задачи по разводке отопления и электроснабжения, устройству ливневой канализации и инженерных коммуникаций. Также подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории.

Новый спортивный объект возводят на стадионе имени Ленина в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Манеж должны сдать до конца этого года. Общая площадь объекта составит 9,6 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства «потянула» примерно на 630 миллионов рублей.

Ожидается, что новый манеж станет местом подготовки будущих футболистов. Его планируется использовать как базу академии футбола имени Юрия Семина.

ИА «Орелград»