В Орле из детсадов эвакуируют детей

Скорее всего, причина – телефонные звонки с тревожными сообщениями.

В частности, эвакуационные мероприятия проводятся в садике №85 («Белочка»). Учреждение находится на улице Матросова. Сейчас дети и персонал покидают здание детского сада.

По текущей информации, эвакуация идёт и в некоторых других образовательных учреждениях города.

По наиболее вероятной версии, причиной могли стать сообщения с информацией о минировании зданий. Такие инциденты уже происходили в Орле не раз, в частности, 23 июня 2021 года и 27 октября 2022 года. Тогда сигналы не подтвердились.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривается уголовная ответственность (в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до трёх лет или принудительных работ на срок до двух лет).

ИА «Орелград»