В Орле на Комсомольской возрождают тротуары

Также здесь создают велодорожки.

О ходе ремонтных работ доложил мэр Орла Юрий Парахин на сегодняшнем аппаратном совещании в областной администрации. Речь идёт о масштабном капитальном ремонте участка Комсомольской улицы, расположенного между Карачевским и Кромским шоссе. Ранее многие горожане жаловались, что из-за постоянных работ пешее передвижение по этой территории стало очень сложным.

«В настоящее время проведены работы по планировке территорий под тротуары и велодорожки», — заявил мэр.

По словам Парахина, как и планировалось, работы должны завершиться до 1 сентября. При этом ремонт проезжей части финиширует уже к 30 июня.

На Комсомольской должны привести в порядок 2,6 километра по принципу «от фасада до фасада».

ИА «Орелград»