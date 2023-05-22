В Орле проведут анонимный опрос женщин

В рамках исследования будут проанализированы социально-трудовые проблемы женщин.

Федерация независимых профсоюзов России объявила о проведении любопытного социологического опроса. Принять в нем участие могут женщины со всей страны. Как поясняется на сайте Федерации профсоюзов Орловской области, в рамках исследования будут проанализированы социально-трудовые проблемы женщин в России, а также уровень их осведомленности о своих трудовых правах. Информацию, полученную в результате анкетирования, планируется использовать для усиления эффективности работы профсоюзов с женщинами. Саму анкету можно найти на сайте ФНПР.

«К участию в анонимном анкетировании приглашаются женщины, — сообщает Федерация профсоюзов Орловской области. – Анкетирование займет менее 10 минут. Сроки проведения опроса — до 10 июня 2023 года. Результаты исследования будут презентованы на Всероссийском форуме работающих женщин, проведение которого запланировано на август этого года. Социологическое исследование проводит департамент аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения совместно с постоянной комиссией Генерального совета ФНПР защите социально-экономических прав трудящихся женщин».

К слову, по официальным данным в Орловской области уровень безработицы у мужчин выше, чем у женщин. По информации Орелстата, численность рабочей силы (граждане в возрасте 15 лет и старше) в регионе в среднем в 2022 году составляла 343,6 тысячи человек. Из них в экономике были заняты 330 тысяч человек. Оставшиеся 13,6 тысячи человек не имели работы, хотя, судя по данным выборочного обследования, были готовы к ней приступить. Именно такие граждане по методологии МОТ считаются безработными. Таким образом уровень занятости составляет 53,9 процента населения.

Так вот уровень безработицы среди мужчин в Орловской области оказался выше, чем среди женщин – 4,4 и 3,5 процента соответственно. Статистики подсчитали, что численность рабочей силы среди орловских мужчин составила по итогам 2022 года 176,9 тысячи человек. Из них работой были обеспечены 169,1 тысячи мужчин, а не имели занятия 7,8 тысячи орловцев. Что касается орловчанок, то в численность рабочей силы их было включено 166,7 тысячи. Из них на момент статистического обследования 5,8 тысячи работы не имели.

ИА «Орелград»