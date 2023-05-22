В Орле Росгвардия пресекла конфликт на парковке

22.5.2023 | 17:30 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Агрессора задержали.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Как сообщили в Управлении ведомства по Орловской области, инцидент произошёл на улице Розы Люксембург во дворе многоквартирного дома около полуночи. Зачинщиком скандала стал 46-летний мужчина — владелец одной из машин, стоявших на парковке. Объектом агрессии – другой водитель, а также его пассажир.

Словесная перепалка переросла в конфликт с угрозой для жизни и здоровья людей. У возмутителя спокойствия оказался при себе некий «схожий с ножом предмет».

Однако оперативно прибывшие на тревожный вызов росгвардейцы задержали орловчанина и передали его полицейским.

ИА «Орелград»

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