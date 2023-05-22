В Орле с ряда улиц убрали аварийные деревья

22.5.2023 | 16:36 ЖКХ, Новости

Работы провели в Железнодорожном районе.

Фото: Пресс-служба администрации Орла

Как сообщает администрация города, аварийные деревья убрали на Московской и Паровозной улицах. Это было сделано после визита мэра в район и его соответствующих замечаний.

Кроме того, здесь привели в порядок (покрасили) остановки общественного транспорта «Завод «Текмаш»» и «Гипсовый комбинат». Сейчас в районе ведётся работа по уборке тротуаров.

Сегодня Парахин побывал в Заводском районе Орла, в частности, проехал по Карачевскому шоссе. В соцсетях он указал на то, что многие хозяйствующие субъекты не следят не только за состоянием прилегающих территорий, но и за состоянием арендуемых зданий. «Все фасады в надписях, ступени крошатся, двери сплошь в рекламе, у входа мусор» — поделился наблюдениями мэр.

Кроме того, Парахин «прошёлся» и по «Спецавтобазе», отметив, что на прилотковой зоне Карачевского шоссе до сих пор не убран песок.

ИА «Орелград»

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