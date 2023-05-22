В Орловской области в ДТП пострадали пятеро

22.5.2023 | 12:33 Новости, Происшествия

Авария случилась на 23-м километре трассы «Орёл — Тамбов».

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Эта территория относится к Свердловскому району.

Накануне в 9 часов 20 минут водитель автомобиля «Уаз Патриот» ехал по второстепенной дороге (со стороны деревни Хотетово в направлении деревни Домнино). На перекрёстке с федеральной трассой он не уступил дорогу «Ладе Калине». Произошло столкновение.

В итоге пострадали пять человек. Правда, госпитализировали только одного – 36-летнего водителя «Лады». Сейчас он находится в областной больнице. Также пострадала его 27-летняя пассажирка, но её, после оказания необходимой помощи, отпустили домой.

В «Уазе» получили телесные повреждения трое человек – 41-летняя и 21-летяя женщины и 31-летний мужчина. Их доставили в Свердловскую ЦРБ на «Скорой помощи». Однако госпитализация всем им также не потребовалась.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП, в том числе три с пострадавшими, в результате телесные повреждения получили девять человек. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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