В Орловской области зафиксирован высший класс пожароопасности

Под максимальной угрозой – четыре муниципалитета.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, под максимальной угрозой находятся город Ливны, Ливенский, Верховский и Дмитровский районы. Здесь установлен 5-й (максимальный) класс пожарной опасности.

Основная причина – сочетание природных и человеческих факторов. С одной стороны, это длительное отсутствие существенных осадков, с другой – массовый выход людей на приусадебные участки и природные объекты.

В данный момент в этих муниципальных образованиях усилена работа по контролю за пожарной обстановкой.

Напомним, что на данный момент в ряде регионов России сообщается о серьёзных проблемах, связанных с природными пожарами. По данным Авиалесоохраны, за последние сутки в нашей стране потушили 107 таких возгораний на общей площади свыше пяти тысяч гектаров.

ИА «Орелград»