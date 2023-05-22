Закупать медикаменты в Орле будет единая комиссия

Соответствующий приказ издал департамент здравоохранения Орловской области.

В Орле власти в очередной раз переписали порядок проведения закупок. Предыдущие документы в этой сфере отменены. Новым приказом департамент здравоохранения Орловской области утвердил порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, электронного аукциона, а также запроса котировок в электронной форме. Единая комиссия является постоянно действующей, отмечено в документе.

Создана она в целях определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Исключение составляют случаи закупок у единственного поставщика. Задачей единой комиссии является создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, основанной на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции. Также комиссия должна искать наилучшие условия поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Членам комиссии запрещается совершение любых действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. Состав комиссии утверждается приказом департамента здравоохранения Орловской области. Кстати, председателем комиссии назначен Руслан Мерцалов, начальник отдела финансирования и финансового контроля подведомственных учреждений финансово-экономического управления департамента здравоохранения.

Члены комиссии должны рассматривать поступившие заявки при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме. Они же принимают решения по определению поставщиков, подрядчиков и исполнителей и подписывают протоколы своих заседаний. Принятие решения путем проведения заочного голосования, а также делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. Решения принимаются открытым голосованием, каждый присутствующий участник имеет один голос. Проведение переговоров единой комиссии с участниками закупок в отношении заявок на участие в определении поставщика не допускается до выявления победителя.

Ранее Контрольно-счетная палата Орловской области огласила результаты аудита закупок для государственных и муниципальных нужд в сфере здравоохранения. Согласно отчету, основная доля нарушений (65,6 процента от общего объема) была допущена при неправомерном выборе способа закупки у единственного поставщика при закупках отдельных товаров в условиях предупреждения распространения COVID.

«Также были установлены нарушения при обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) при осуществлении закупок на сумму 45,643 миллиона рублей, 29 нарушений в части не соблюдения требований к обеспечению исполнения контрактов и гарантийных обязательств, 30 фактов несвоевременного начисления штрафных санкций за нарушение обязательств подрядчиками», — говорится в отчете КСП.

ИА «Орелград»