Клычков велел приватизировать «Дорожную службу»

Поручение планируется реализовать уже в следующем году.

Губернатор Андрей Клычков «в целях поддержания правовой базы Орловской области в актуальном состоянии» внес изменения в распоряжение правительства региона от 29 октября 2021 года № 684-р. Поясним, что тем документом был утвержден список государственных предприятий, которые подпадают под реформирование и сменят свой статус. Под номером «6» в нем значится государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба», базирующееся в Орловском муниципальном округе, на территории Платоновского сельского поселения.

Предприятие официально занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Согласно внесенным губернатором изменениям, на 2024 год запланирована приватизация этого государственного унитарного предприятия. Сделать это предполагается путем преобразования «Дорожной службы» в акционерное общество. Одна из целей реформы заключается в повышении эффективности деятельности предприятия. Кроме того, в новом статусе оно сможет активнее работать на своем рынке.

Напомним, что ГУП «Дорожная служба» в последние годы не раз становилось объектом проверок, причем результаты внешнего финансового контроля, порой, вызывали широкий общественный резонанс. Ситуацию с предприятием на контроль брали даже региональные парламентарии. В недавно представленном отчете Контрольно-счетной палаты Орловской области сказано, что в 2022 году была реализована практика проведения экспертно-аналитических мероприятий по контролю за ходом исполнения представлений контрольного органа прошлых лет.

Это позволило применить новые методики контрольной работы в части мониторинга и оценки достаточности принятых мер по устранению нарушений. Указанные мероприятия проведены и в отношении ГУП «Дорожная служба». Контрольно-счетным органом было отмечено, что предприятие в целом реализовало комплекс мероприятий, направленных на исполнение требований КСП и устранение ранее выявленных нарушений. Это, в свою очередь, позволило повысить эффективность управленческих процессов.

Вместе с тем Контрольно-счетной палатой по итогам анализа финансовых результатов ГУП «Дорожная служба» отмечено: несмотря на достижение показателей прибыли, обеспечивающих возможность доходных поступлений в региональный бюджет, предприятием продолжена практика заключения договоров субподряда на выполнение отдельных видов строительных и ремонтных работ по более высокой стоимости по сравнению с установленной договорами генерального подряда, что приводит к потерям доходов предприятием.

«В целях необходимости поддержания ликвидности баланса исключение непрофильных активов в виде имущества санатория «Дубрава», на содержание которого в 2021 году предприятием направлено 1,664 миллиона рублей, возможно при условии отнесения в состав уставного фонда ГУП «Дорожная служба» иных активов», — говорится также в материалах КСП.

ИА «Орелград»