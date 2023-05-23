Орловчанин расколотил дверь гипермаркета

23.5.2023 | 17:12 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Инцидент произошёл в Заводском районе.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

ЧП случилось на Кромском шоссе (где находятся гипермаркеты «Линия-1» и «Добрострой», а также ТЦ «Горки»). В Управлении Росгвардии по Орловской области рассказали, что около шести часов вечера один из посетителей разбил стеклопакет входной двери магазина, после чего скрылся.

На вызов выехал наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы уточнили обстоятельства происшествия и приметы подозреваемого, а затем задержали его на одной из соседних территорий.

Предполагаемым хулиганом оказался местный 34-хлетний житель. Росгвардия передала его полиции для дальнейших разбирательств.

ИА «Орелград»

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