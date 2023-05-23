Орловский губернатор улетел в Китай

23.5.2023 | 12:53 Новости, Политика, Экономика

Клычков участвует в международном бизнес-форуме.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Сейчас губернатор Орловской области находится в Шанхае, где налаживает зарубежные торговые связи. Об этом он сам сообщил в социальных сетях.

Помимо всего прочего, Клычков отметил: «То, что в состав правительственной делегации РФ, которая приехала в Китай по приглашению Председателя Си Цзиньпина, наряду с такими крупными промышленными регионами как Москва, Нижегородская и Челябинская области, включили представителей Орловщины, это не просто большая честь – это высокая оценка промышленного и инвестиционного потенциала нашего региона».

Судя по всему, Российско-китайский бизнес-форум имеет важное значение, так как в состав делегации нашей страны вошёл и премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Орловскую область, кроме губернатора, представляют бизнесмены — руководитель АО «Протон» Вячеслав Меньшов и гендиректор компании «Керама-Марацци» Игорь Ашихмин.

«Сегодня они поделятся с китайскими товарищами своим опытом, внесут предложения по сотрудничеству, и, я уверен, найдут решения, которые пойдут на пользу всем и в первую очередь – жителям Орловской области», — пояснил Клычков.

ИА «Орелград»

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