Орловских перевозчиков уличили в нечистоплотности

Администрация города провела «проверки на дорогах».

В ходе выборочных проверок общественного транспорта выяснилось, что не все владельцы или арендаторы автобусов соблюдают нужный уровень чистоты в салонах.

«Двум перевозчикам сделано замечание по чистоте в салоне. Напомним, влажная уборка должна проводиться дважды в день», — уточнили в пресс-службе администрации Орла.

Проверки проводились в текущем месяце в утреннее и дневное время. В центре внимания оказались городские автобусные маршруты, которые следуют через улицы Кузнецова и Раздольную, переулок Южный, а также по Брестской и Комсомольской.

Других претензий к перевозчикам городские власти, в отличие от некоторых предыдущих проверок, не предъявили.

«Установлено, что интервал между транспортными средствами составляет от двух до девяти минут на Выгонке, от четырёх до семнадцати минут на улице Кузнецова, от двух до семи минут на улице Комсомольской и улице Брестской. Интервал хороший», — прокомментировал ситуацию председатель комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла Алексей Шалиманов.

ИА «Орелград»