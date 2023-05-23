У орловчанина украли колёса

23.5.2023 | 10:36 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Подозреваемый в краже задержан.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Преступление произошло в Заводском районе Орла. Неизвестный злоумышленник проник в чужой гараж и похитил комплект автомобильных колес на литых дисках. Кроме того, он прихватил с собой электрический кабель. Общая сумма материального ущерба «потянула» на 58 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался местный 25-летний житель. Выяснилось, что парень вскрыл замок на двери гаража с помощью инструмента, а свою незаконную «добычу» продал. В настоящий момент полиция изъяла похищенное.

Подозреваемый дал признательные показания. Пока что он находится на свободе, но под подпиской о невыезде, сообщает Управление МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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