В Орловской области прошла акция «Минута благодарности»

23.5.2023 | 17:44 Новости, Общество

Это всероссийская инициатива по сбору гуманитарной помощи для бойцов.

Орловская область в очередной раз показала, что здесь живут добрые неравнодушные люди. Они приносили простые бытовые вещи, которые легко купить в любом супермаркете, но сложно раздобыть на передовой. Многое быстро приходит в негодность, например носки или белье, другое требуется в неограниченном количестве, например салфетки и чай.

Молодёжная организация ЛДПР в Орловской области изготовила не один десяток окопных свечей, которые пригодятся бойцам в тёмное время суток или для приготовления пищи.  Всю гуманитарку передали координатору Краснозоренского местного отделения. В эти выходные собранная помощь будет направлена в зону СВО.

Глава реготделения ЛДПР Владислав Числов выразил благодарность всем, кто принял участие в акции. Работа в этом направлении будет продолжена.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования