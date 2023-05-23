В Орловской области прошла акция «Минута благодарности»

Это всероссийская инициатива по сбору гуманитарной помощи для бойцов.

Орловская область в очередной раз показала, что здесь живут добрые неравнодушные люди. Они приносили простые бытовые вещи, которые легко купить в любом супермаркете, но сложно раздобыть на передовой. Многое быстро приходит в негодность, например носки или белье, другое требуется в неограниченном количестве, например салфетки и чай.

Молодёжная организация ЛДПР в Орловской области изготовила не один десяток окопных свечей, которые пригодятся бойцам в тёмное время суток или для приготовления пищи. Всю гуманитарку передали координатору Краснозоренского местного отделения. В эти выходные собранная помощь будет направлена в зону СВО.

Глава реготделения ЛДПР Владислав Числов выразил благодарность всем, кто принял участие в акции. Работа в этом направлении будет продолжена.

ИА «Орелград»