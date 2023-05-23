В Орловской области рекордный больничный составил 118 дней

Пособия по больничным листам в 2023 году получили уже почти 50 тысяч жителей региона.

В Орловской области в текущем году уже 47 тысяч жителей региона официально побывали на больничном. Такие данные приводит региональное Отделение СФР, которое направило на указанные цели свыше 660 миллионов рублей. Кстати, в ведомстве подсчитали, что текущий показатель финансовых затрат на 110 миллионов рублей уступает показателю предыдущего года. По данным СФР, годом ранее за такой же отрезок времени больничные листки успели себе оформить свыше 60,7 тысячи жителей региона, оплата которых составила 770 миллионов рублей.

«Интересная статистика: минимально возможный больничный сроком в 1 день, оплаченный ОСФР с января по апрель 2023 года, был открыт 1472 жителям нашего региона, — сообщили и такие данные в ведомстве. — А срок самого длительного больничного составил 118 дней. Отделение Социального фонда России по Орловской области напоминает, что всю информацию о статусе своего больничного листа и его оплате, гражданин получает в уведомлении в личном кабинете на портале госуслуг, а также на сайте СФР».

Поясним, что речь идет об электронным листках нетрудоспособности (ЭЛН), которые жителям Орловской области оформляются вот уже на протяжении шести лет. Как объясняют специалисты, после закрытия медучреждением электронного листка нетрудоспособности работодатель передает эти сведения в Фонд. Для проверки документов и оплаты самого больничного листа отведено 10 рабочих дней. Региональное Отделение СФР производит перечисление денежных средств в среднем в течение четырех рабочих дней.

Ранее это же ведомство сообщило о том, что в текущем году уже свыше 4,2 тысячи орловских медработников получили специальную социальную выплату. На их счета было перечислено более 100 миллионов рублей. Зачисление осуществляется на основании сведений медицинских организаций. Специалисты Отделения Социального фонда по Орловской области по мере поступления реестров работников из медицинских организаций начисляют специальную социальную выплату и перечисляют медикам средства, пояснила управляющий ОСФР Анна Елисеева. Поддержку получают все, кому положена выплата. Самостоятельно обращаться в Социальный фонд, подавать заявления или приносить справки не нужно.

ИА «Орелград»