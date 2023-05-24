Депутаты орловского облсовета доставили груз бойцам СВО

На этот раз помощь привезли в медучреждение.

Гуманитарный груз доставили в один из госпиталей Белгородской области, где проходят лечение военнослужащие – участники специальной военной операции. Помощь собирали на базе общественной приёмной партии «Единая Россия».

В первую очередь, внимание уделили пожеланиям врачей. Для бойцов собирали перевязочные материалы, комплекты нижнего белья, средства гигиены. Кроме того, в посылку вошли письма, написанные родными и близкими военнослужащих, а также учащимися из различных школ Орла.

В поездке участвовали председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, первый заместитель спикера Михаил Вдовин, депутаты Юрий Ревин и Ирина Пашкова, заместитель мэра Орла по вопросам ЖКХ и транспорта Сергей Филатов. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Также для участников СВО выступили артисты Орловского городского центра культуры.

«Пока общались с бойцами — составили новый список того, что им необходимо. Получили очередной заказ и от медиков. Будем собирать и готовить к отправке», — рассказал Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»