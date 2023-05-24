Под Орлом освятили новый храм

24.5.2023 | 11:36 Новости, Общество

Его открыли в Ливенском районе в селе Никольское.

Фото: t.me/print_tv

Православный храм возвели в честь святителя Николая Чудотворца, особо почитаемого в России. Церемонию освящения провёл епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. После этого в храме состоялась божественная литургия.

Как сообщает «Принт-тв», предыдущий православный храм построили в Никольском ещё в середине 19-го века. Однако здание разрушили ещё до начала Великой Отечественной войны. От храма остался только фундамент. В итоге было решено не восстанавливать церковь на старом месте, а стоить её на новом, в центре села, что и было сделано. Новый храм возводился с 2015-го года.

Кроме того, в Ливенском районе в селе Сосновка на источнике Николая Чудотворца освятили новую купель. Предыдущая, деревянная, сгорела летом минувшего года. Новая купель изготовлена из кирпича.

Фото: t.me/print_tv
Фото: t.me/print_tv

ИА «Орелград»

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