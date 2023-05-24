Под Орлом освятили новый храм

Его открыли в Ливенском районе в селе Никольское.

Православный храм возвели в честь святителя Николая Чудотворца, особо почитаемого в России. Церемонию освящения провёл епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. После этого в храме состоялась божественная литургия.

Как сообщает «Принт-тв», предыдущий православный храм построили в Никольском ещё в середине 19-го века. Однако здание разрушили ещё до начала Великой Отечественной войны. От храма остался только фундамент. В итоге было решено не восстанавливать церковь на старом месте, а стоить её на новом, в центре села, что и было сделано. Новый храм возводился с 2015-го года.

Кроме того, в Ливенском районе в селе Сосновка на источнике Николая Чудотворца освятили новую купель. Предыдущая, деревянная, сгорела летом минувшего года. Новая купель изготовлена из кирпича.

ИА «Орелград»