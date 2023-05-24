Прокуратура нашла под Орлом опасный мост

24.5.2023 | 13:10 Новости, Строительство

Он находится в Новосильском районе.

ИА «Орелград»

Мост через реку Пшевка построен в границах села Голянка. Он является частью автомобильной дороги по местной улице Горной.

Как сообщает прокуратура Орловской области, эта дорога находится не в лучшем состоянии и не соответствует необходимым требованиям. Края проезжей части разрушены, на дорожном покрытии имеются колеи и выбоины.

Что касается самого моста, то за весь период его эксплуатации не проводилось ни одного техосмотра и обследования. Кроме того, органы местного самоуправления даже не заключили контракт на содержание сооружения. Всё это также является нарушением законных требований.

На данный момент представители прокуратуры обратились в суд с иском в отношении администрации Новосильского района. Надзорное ведомство будет требовать устранения выявленных нарушений.

ИА «Орелград»

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