Прокуроры примут жалобы от детей и родителей

Надзорное ведомство проведет тематический прием граждан.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, 1 июня 2023 года прокурор региона Алексей Тимошин совместно с региональным уполномоченным по правам ребенка Константином Домогатским проведут совместный личный прием по вопросам защиты прав детей. Напомним, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются или могут столкнуться дети. К нему и приурочено проведение тематического мероприятия.

«Прием будет проводиться в здании прокуратуры Орловской области с 10 часов, — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. — На прием могут обратиться родители, законные представители несовершеннолетних и несовершеннолетние в возрасте от 14 лет. Граждане могут обратиться по вопросам защиты прав детей в сферах здравоохранения, образования, опеки и попечительства, организации летнего отдыха, соблюдения трудовых прав подростков, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другим вопросам».

Телефоны для предварительной записи можно найти на сайте прокуратуры региона. Отметим, что в Орловской области под очень пристальным вниманием прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав детей на охрану здоровья и получение медицинской помощи. Последние два года в регионе проводились «горячие линии» по вопросам лекарственного обеспечения детей-инвалидов. Было разрешено 20 обращений граждан, причем по каждому обращению были приняты меры реагирования: направлено 12 исковых заявлений в суды и внесено три представления. В результате прокурорского вмешательства права детей на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями были оперативно восстановлены.

Кстати, примером совместного решения наболевших проблем может послужить инициатива прокуратуры Орловской области. В прошлом года она предложила губернатору, председателю Орловского областного Совета народных депутатов и детскому омбудсмену принять участие в разработке нового нормативного правового акта. Он должен был предусматривать финансирование мероприятий по обеспечению детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) за счет средств областного бюджета.

Как отметил в своем годовом отчете детский омбудсмен, инициатива прокуратуры области была поддержана им и Орловским областным Советом народных депутатов. Соответствующие предложения были направлены в адрес правительства региона. Кроме того, прокуратурой области в адрес первого зампреда правительства было внесено представление, в котором было указано на необходимость принятия соответствующего нормативного правового акта.

В августе прошлого года идея получила обсуждение на межведомственном совещании в прокуратуре региона. А в конце сентября правительством области было принято постановление № 565 о мере социальной поддержки по предоставлению компенсации родителям детей-инвалидов части расходов на оплату стоимости расходных материалов к системам непрерывного мониторинга глюкозы. Это постановление предусмотрело финансирование из областного бюджета на 2022-2023 годы.

ИА «Орелград»