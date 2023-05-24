С орловских алиментщиков взыскали более 100 миллионов рублей

В среднем ежемесячно с нерадивых родителей взыскивают по 25 миллионов.

В Орловской области за четыре месяца 2023 года судебные приставы взыскали свыше 104 миллионов рублей задолженности по алиментам, что на 15 миллионов рублей, или на 17 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России. Нетрудно подсчитать, что в среднем ежемесячно нерадивые родители принудительно расстаются примерно с 25 миллионами рублей.

«В результате организации системной работы в Орловской области остаток исполнительных производств по алиментам, который находится на исполнении у судебных приставов, последовательно сокращается, — отметили в ведомстве. — УФССП России по Орловской области призывает должников вспомнить о своей ответственности и погасить долги по алиментам. В противном случае к должникам будут применены меры принудительного исполнения».

Список мер принудительного взыскания установлен федеральным законодательством, и он достаточно широк. Должнику могут ограничить выезд за рубеж, его могут временно ограничит в спецправах, например, приостановить действие его водительских прав. Стоит помнить и о том, что неисполнение в пятидневный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа влечет за собой наложение на должника штрафной санкции в виде исполнительского сбора.

Обо всем этом приставы, кстати, информируют жителей Орловской области в рамках профилактической работы, которая проводится в различных форматах. Например, сейчас в регионе проходит информационная акция «Судебные приставы – детям», организованная в преддверии Международного Дня защиты детей. Она завершится 1 июня. Ее главной целью является защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей, повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.

«В рамках Всероссийской акции «Судебные приставы – детям» в УФССП России по Орловской области организована «горячая линия» по вопросам взыскания алиментов, а также ряд публичных и просветительских мероприятий», — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»