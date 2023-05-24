Скандальный МКД на берегу Оки довели до передачи ключей новоселам

Строительство под аккомпанемент протестов жителей было начато в Орле в 2015 году.

23 мая СТС ГРУПП сообщил, о начале передачи ключей собственникам квартир в ЖК «Разградский».

Разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса было получено во втором квартале 2023 года. Судя по данным сайта «Наш.дом.рф» в монолитно-кирпичном МКД 18 этажей, 152 квартиры.

«Поздравляем Вас с прекрасным долгожданным событием!» — написали в группе застройщика в соцсетях.

Новостройка получила адрес ул. Нормандия-Неман, 78. Ранее в СМИ она фигурировала как дом на «школьной земле» или на Черкасской. Участок ранее принадлежал школе №38. Руководитель учреждения якобы отказался от него. Сначала землю вывели под строительство котельной. Потом внезапно для местных жителей появилась идея масштабного строительства. Орловцы дружно протестовали, активно выступали против на публичных слушаниях. Депутаты заявляли, что выяснят, кто отнял землю у детей и вынудил директора школы отказаться от нее.

В 2017 году возведение дома застопорилось и дольщики начали расторгать договоры на участие в строительстве. К 2019 году дом, замерший на уровне второго этажа, стал привычным элементом пейзажа. Было принято решение о передаче прав и обязанностей застройщика другой компании. Дольщикам предложили квартиры на прежних условиях или в микрорайоне «Первом» в Образцово.

ИА «Орелград»