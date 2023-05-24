СМИ сообщили о смерти «залегощенского маньяка»

24.5.2023 | 14:08 Важное, Новости, Происшествия

Пожизненно осуждённый «отсидел» лишь несколько месяцев.

Фото: obl1.ru

Информацию сообщил телеканал «Первый Областной», ссылаясь на свои собственные источники в правоохранительных органах.

По этой информации Шавкат Шаяхметов скончался в Исправительной колонии №1 по республике Мордовия, где имеется отделение для осуждённых на пожизненный срок.

То, что «залегощенский маньяк» имеет проблемы со здоровьем, было заметно и на судебном процессе, который завершился в марте этого года. В зал заседаний его доставили на инвалидном кресле.

Шавката Шаяхметова признали виновным в убийстве четверых человек, в том числе троих несовершеннолетних, а также в изнасилованиях. Наиболее резонансным преступлением стало убийство 9-летней Вики Гнедовой, проживавшей в Залегощенском районе в селе Казарь, в том же доме, что и преступник. На протяжении около трёх месяцев ребёнка разыскивали сотни волонтёров, а также правоохранительные органы.

ИА «Орелград»

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