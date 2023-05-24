В Орловской области испортится погода

24.5.2023 | 14:50 Новости, Общество

Ухудшение прогнозируется с 21 часа сегодняшнего дня.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщает МЧС, ссылаясь на прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В частности, синоптики допускают, что в регионе усилится ветер (до 15-18 метров в секунду), ожидаются дожди с грозами. Впрочем, они не будут повсеместными и долговременными.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, днём от 20 до 25. На небе будет облачно с прояснениями. Таков прогноз до вечера следующего дня.

МЧС напоминает, что ухудшение погоды может привести к чрезвычайным происшествиям и нарушениям в работе различных объектов жизнеобеспечения. Орловчан просят принять «превентивные меры», в частности, поставить автомобили в гаражи, убрать предметы с незастеклённых балконов и плотно закрыть окна.

ИА «Орелград»

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