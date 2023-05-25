Экс-сотрудникам орловского ГИБДД вынесли суровый приговор

Осуждённые не признавали вину.

Двое теперь уже бывших сотрудников Управления ГИБДД Орловской области проведут в колонии строгого режима по семь с половиной лет. Кроме того, суд запретил им в течении двух лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с властными полномочиями. Также осуждённых лишили званий «старших лейтенантов полиции».

Мужчин признали виновными в получении взятки и использовании своих полномочий вопреки служебным интересам. Преступление произошло во Мценском районе в июле 2021-го года.

Тогда у местного крупяного завода остановили «четвёрку» (ВАЗ 2104) с водителем, который демонстрировал признаки алкогольного опьянения. Также в машине находилась его взрослая падчерица.

Полицейские использовали ситуацию в личных интересах. Один из них, спросив согласие другого, предложил водителю уладить вопрос о привлечении к ответственности, заплатив 30 тысяч рублей наличными на месте.

Водитель остался на месте, а его пассажирка съездила за деньгами, вернулась и передала их полицейским. Однако она успела рассказать о ситуации своему знакомому, а тот, в свою очередь, позвонил в дежурную часть.

Полицейские не признали вину, а также подали апелляцию на приговор суда первой инстанции. Однако Орловский областной суд оставил его без изменений.

ИА «Орелград»