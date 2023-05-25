Экс-сотрудникам орловского ГИБДД вынесли суровый приговор

25.5.2023 | 18:02 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Осуждённые не признавали вину.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области (иллюстративное)

Двое теперь уже бывших сотрудников Управления ГИБДД Орловской области проведут в колонии строгого режима по семь с половиной лет. Кроме того, суд запретил им в течении двух лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с властными полномочиями. Также осуждённых лишили званий «старших лейтенантов полиции».

Мужчин признали виновными в получении взятки и использовании своих полномочий вопреки служебным интересам. Преступление произошло во Мценском районе в июле 2021-го года.

Тогда у местного крупяного завода остановили «четвёрку» (ВАЗ 2104) с водителем, который демонстрировал признаки алкогольного опьянения. Также в машине находилась его взрослая падчерица.

Полицейские использовали ситуацию в личных интересах. Один из них, спросив согласие другого, предложил водителю уладить вопрос о привлечении к ответственности, заплатив 30 тысяч рублей наличными на месте.

Водитель остался на месте, а его пассажирка съездила за деньгами, вернулась и передала их полицейским. Однако она успела рассказать о ситуации своему знакомому, а тот, в свою очередь, позвонил в дежурную часть.

Полицейские не признали вину, а также подали апелляцию на приговор суда первой инстанции. Однако Орловский областной суд оставил его без изменений.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования