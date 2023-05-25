Мэрия насчитала в Орле 13 общественных туалетов

Также по теме высказался губернатор.

Щекотливый вопрос подняли пользователи в социальных сетях, комментируя последний прямой эфир губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Впрочем, тема нехватки общественных туалетов регулярно «всплывает» у орловской общественности.

Первым отреагировал сам губернатор. «Мы строим в парках, скверах. А на улице есть в каждом кафе, ресторане и так далее. Они открыты», — высказался Клычков.

Более пространный комментарий поступил с официального аккаунта администрации Орла.

Выяснилось, что в городе числится 13 общественных туалетов, а также 15 надворных санитарных установок и 14 биотуалетов. При этом общественные уборные находятся:

в парке Победы (три штуки),

на территории кладбищ (по одному на Наугорском, Лужковском и Лепёшкинском),

в Городском парке (один модульный комплексный туалет с одновременным посещением до 15 человек),

в Детском парке (один модульный на три кабинки и ещё один — рядом с комнатой матери и ребёнка),

на 1-й Курской, 29,

на 3-й Курской, 85,

в переулке Загородном, 3.

Также администрация Орла указала, что в Городском парке есть ещё и два биотуалета (на площадке с аттракционами). Кроме того, дополнительные мобильные туалетные кабины (общим числом семь штук) устанавливаются при проведении ярмарок выходного дня.

ИА «Орелград»