Мэрия насчитала в Орле 13 общественных туалетов

25.5.2023 | 11:30 ЖКХ, Новости

Также по теме высказался губернатор.

Щекотливый вопрос подняли пользователи в социальных сетях, комментируя последний прямой эфир губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Впрочем, тема нехватки общественных туалетов регулярно «всплывает» у орловской общественности.

Первым отреагировал сам губернатор. «Мы строим в парках, скверах. А на улице есть в каждом кафе, ресторане и так далее. Они открыты», — высказался Клычков.

Более пространный комментарий поступил с официального аккаунта администрации Орла.

Выяснилось, что в городе числится 13 общественных туалетов, а также 15 надворных санитарных установок и 14 биотуалетов. При этом общественные уборные находятся:

  • в парке Победы (три штуки),
  • на территории кладбищ (по одному на Наугорском, Лужковском и Лепёшкинском),
  • в Городском парке (один модульный комплексный туалет с одновременным посещением до 15 человек),
  • в Детском парке (один модульный на три кабинки и ещё один — рядом с комнатой матери и ребёнка),
  • на 1-й Курской, 29,
  • на 3-й Курской, 85,
  • в переулке Загородном, 3.

Также администрация Орла указала, что в Городском парке есть ещё и два биотуалета (на площадке с аттракционами). Кроме того, дополнительные мобильные туалетные кабины (общим числом семь штук) устанавливаются при проведении ярмарок выходного дня.

ИА «Орелград»

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