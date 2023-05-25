Мэрия Орла попросила РЖД разобраться с мостом

Речь идёт о строении на Московском шоссе.

Этот железнодорожный мост, расположенный рядом с главным вокзалом Орла, хорошо знаком многим. Именно он разделяет Московскую улицу и Московское шоссе, а также находится у границы Железнодорожного и Северного районов города.

Однако состояние моста вызывает опасение у многих орловчан. Тему подняли в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора. Фактически, претензии высказывались не к самому строению, а к укреплениям рядом с ним. Пользователи указали, что они существенно разрушены и могут представлять опасность для прохожих и велосипедистов. По их словам, именно за последние несколько лет фиксируются значительные ухудшения.

На жалобы ответили с официального аккаунта администрации Орла: «Проводить ремонтные работы на данном участке должно ОАО «РЖД», так как это их зона ответственности. Со своей стороны, территориальным управлением по Северному району было направлено письмо в их адрес о необходимости укрепления данного участка».

«Вчера письмо было направлено по электронной почте, а сегодня оригинал будет направлен почтовой связью», — уточнили в городской администрации.

ИА «Орелград»