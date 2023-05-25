Мэрия Орла попросила РЖД разобраться с мостом

25.5.2023 | 13:46 ЖКХ, Новости

Речь идёт о строении на Московском шоссе.

Фото: klychkov_andrey_official / Кристина Дроганова

Этот железнодорожный мост, расположенный рядом с главным вокзалом Орла, хорошо знаком многим. Именно он разделяет Московскую улицу и Московское шоссе, а также находится у границы Железнодорожного и Северного районов города.

Однако состояние моста вызывает опасение у многих орловчан. Тему подняли в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора. Фактически, претензии высказывались не к самому строению, а к укреплениям рядом с ним. Пользователи указали, что они существенно разрушены и могут представлять опасность для прохожих и велосипедистов. По их словам, именно за последние несколько лет фиксируются значительные ухудшения.

На жалобы ответили с официального аккаунта администрации Орла: «Проводить ремонтные работы на данном участке должно ОАО «РЖД», так как это их зона ответственности. Со своей стороны, территориальным управлением по Северному району было направлено письмо в их адрес о необходимости укрепления данного участка».

«Вчера письмо было направлено по электронной почте, а сегодня оригинал будет направлен почтовой связью», — уточнили в городской администрации.

Фото: klychkov_andrey_official / Кристина Дроганова

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования