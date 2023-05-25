Под Орлом сбили сразу четырёх пешеходов

Они шли по тротуару.

Шокирующее ДТП произошло в Ливнах на улице Денисова накануне в 19 часов. 38-летний мужчина ехал на «девятке» в сторону улицы Мира. На кадрах с места аварии создаётся впечатление, что он явно превышал допустимую скорость.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, «девятка» попыталась выполнить обгон, но налетела на припаркованную «Ладу Ларгус», а затем – на пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадали четверо человек – две женщины (20-ти и 24-х лет) и два парня (19-ти и 20-ти лет). Все они получили травмы, но к настоящему моменту отпущены на амбулаторное лечение.

Также заметные повреждения получил торговый павильон, расположенный рядом с местом аварии.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано восемь ДТП.

ИА «Орелград»