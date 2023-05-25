Профессиональный футбольный клуб «Орел» переименовали

Решение было принято на уровне главы Орловской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов издал распоряжение от имени правительства региона. Он распорядился переименовать областное автономное учреждение «Профессиональный футбольный клуб «Орел» в автономное учреждение Орловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий». Основными целями деятельности нового учреждения врио губернатора определил участие в реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловской области.

Также оно будет принимать участие в реализации программ развития физической культуры и спорта в Орловской области и самостоятельно проводить мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Департаменту физической культуры и спорта поручено организовать работу по внесению изменений в устав переименованного учреждения, департаменту государственного имущества и земельных отношений — внести соответствующие изменения в реестр имущества Орловской области.

Областное автономное учреждение Орловской области «Профессиональный футбольный клуб «Орел» было учреждено в январе 2008 года в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Орловской области. Произошло это после того, как ФК «Орел» лишился профессионального статуса. Напомним, что главная футбольная команда региона с 1993 по 2007 годы выступала под названием «Орел», выходила в первую лигу, где некоторое время выступала вполне достойно.

С 2008 по 2012 годы команда называлась «Русичи», с 2013 года Орловскую область в низших дивизионах вновь представляет «Орел». Так, 6 мая 2023 года футбольный клуб «Орел» открыл сезон на обновленном поле центрального стадиона имени Ленина в рамках чемпионата ЦФО и ЮФО по футболу среди мужчин зонального этапа всероссийских соревнований «III дивизион». Игра против «Урожая» из Волгоградской области завершилась со счетом 3:2 в пользу орловского коллектива.

ИА «Орелград»