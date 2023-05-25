Профессиональный футбольный клуб «Орел» переименовали

25.5.2023 | 10:06 Новости, Общество

Решение было принято на уровне главы Орловской области.

Фото Департамента физической культуры и спорта

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов издал распоряжение от имени правительства региона. Он распорядился переименовать областное автономное учреждение «Профессиональный футбольный клуб «Орел» в автономное учреждение Орловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий». Основными целями деятельности нового учреждения врио губернатора определил участие в реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловской области.

Также оно будет принимать участие в реализации программ развития физической культуры и спорта в Орловской области и самостоятельно проводить мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Департаменту физической культуры и спорта поручено организовать работу по внесению изменений в устав переименованного учреждения, департаменту государственного имущества и земельных отношений — внести соответствующие изменения в реестр имущества Орловской области.

Областное автономное учреждение Орловской области «Профессиональный футбольный клуб «Орел» было учреждено в январе 2008 года в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Орловской области. Произошло это после того, как ФК «Орел» лишился профессионального статуса. Напомним, что главная футбольная команда региона с 1993 по 2007 годы выступала под названием «Орел», выходила в первую лигу, где некоторое время выступала вполне достойно.

С 2008 по 2012 годы команда называлась «Русичи», с 2013 года Орловскую область в низших дивизионах вновь представляет «Орел». Так, 6 мая 2023 года футбольный клуб «Орел» открыл сезон на обновленном поле центрального стадиона имени Ленина в рамках чемпионата ЦФО и ЮФО по футболу среди мужчин зонального этапа всероссийских соревнований «III дивизион». Игра против «Урожая» из Волгоградской области завершилась со счетом 3:2 в пользу орловского коллектива.

ИА «Орелград»

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