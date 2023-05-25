В Орле дом «застрял между небом и землёй»

Его не расселяют, но и не ремонтируют.

В ситуацию, после публикаций в СМИ, вмешалась прокуратура Орловской области. Дом, состоящий из восьми квартир, находится на Куйбышева, 8.

Прокурорская проверка показала, что на фасаде жилого здания образовались трещины, а фундамент демонстрирует признаки разрушения. Также не всё в порядке со штукатурным слоем на потолке в подъезде дома.

Надзорное ведомство установило, что ООО «УК Умный дом», которое опекает это строение, не принимает необходимых мер к содержанию мест общего пользования. Прокуратура направила материалы проверки в региональный Департамент надзорной и контрольной деятельности для привлечения виновных к ответственности. К данному моменту в доме уже начали делать текущий ремонт.

Также выявлено ещё одно важное нарушение. Дом признан аварийным в 2018-м году и должен быть расселён до начала 2025-го года. Одна из квартир находится не в частной, а в муниципальной собственности.

Однако администрация Орла не предоставила проживающим в ней гражданам благоустроенное помещение на время, оставшееся до «всеобщего» расселения. Соответствующий иск направлен в суд и находится «на контроле», сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»