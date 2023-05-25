В Орле на Раздольной начался большой ремонт

Пока что здесь снимают старый асфальт.

Работы выполняются по ночам. Объект ремонтирует ООО «Дорожное предприятие №1». Планируется, что на Раздольной приведут в порядок участок от перекрёстка с улицей Бурова до кольцевой развязки.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, фрезеровочные работы должны быть сделаны на 32,5 тысячах квадратных метрах дорожного полотна. На настоящий момент эта задача выполнена примерно на треть. Затем здесь уложат новое асфальтовое покрытие (в два слоя), обустроят тротуары и нанесут разметку. Срок сдачи ремонта – 31 июля.

Стоит напомнить, что на минувшей неделе «Спецавтобаза» завершила ремонт самой кольцевой развязки «Раздольная – Михалицына». А до 30 июля ООО «Георсервис» изготовит проект на капитальный ремонт этого же «кольца».

Всего в этом году в Орле за счёт средств Дорожного фонда области отремонтируют 18 участков дорог общей протяжённостью 17,8 километра.

ИА «Орелград»